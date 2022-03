Graafmachine op heideveld tussen Rijssen en Holten in de fik, politie gaat uit van brandstichting

Veel tijd hadden brandweerlieden niet nodig om het vuur in het voertuig onder controle te krijgen. Ondanks die snelheid had de brand al behoorlijk wat schade aangericht in de mini-graafmachine en de graafmachine die ernaast geparkeerd stond.

Brandstichting

De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat, want de laatste weken zijn er meerdere aangestoken brandjes van vergelijkbare omvang in de omgeving gemeld. Om goed onderzoek te kunnen doen, is het gebied gedeeltelijk afgezet. Politieagenten in de omgeving kijken uit naar eventuele verdachten.