Greun Hoolt'n: 'Kaalslag heuvelrug' Holten overdreven

Een momentje 'Eerste Wereldoorlog' in Holten

11:34 HOLTEN - Het is dinsdag 31 oktober op de dag af honderd jaar geleden dat het rustige dorpje Holten tegen het middaguur werd opgeschrikt door het pruttelende motorgeluid van een vliegtuig. In die jaren was een vliegmachine nog een bezienswaardigheid, zeker op het Overijsselse platteland.