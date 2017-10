Groen bouwen wordt goedkoper in Rijssen-Holten

Het plaatsen van zonnepanelen in het veld bij een woning, het aanbrengen van groene daken of energieneutraal bouwen of verbouwen: inwoners van Rijssen-Holten hoeven hiervoor voortaan nog maar 50 procent van de legeskosten te betalen. "Dat kan duizenden euro's schelen bij nieuwbouw van een woning", weet wethouder Jan Aanstoot.

In navolging van Enschede en Oldenzaal gaat ook de gemeente Rijssen-Holten groene leges invoeren. Dat heeft het college van B en W deze week besloten. "Op deze manier willen we stimuleren dat mensen duurzaam gaan bouwen of verbouwen", legt Aanstoot uit. Het college wil met de maatregel bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Via de landelijke overheid kunnen burgers al een subsidie van 20 procent krijgen voor het isoleren van hun woning of het plaatsen van zonnepanelen. Daarbovenop komt nu dus de korting op de leges van de gemeente. De korting bedraagt volgens Aanstoot 50 procent. "Met een maximum van 5.000 euro per aanvraag."

Bij de bouw van een woning van 250.000 euro zou de aanvrager normaal gesproken in Rijssen-Holten 6.425 euro aan bouwleges kwijt zijn. Voor een gemiddelde woning in de gemeente is dit 6.500 euro. De aanvrager kan door duurzaam te bouwen in dat geval dus 3.250 euro besparen.

De korting van 50 procent op de leges geldt alleen voor particulieren en niet voor commerciële organisaties als projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties. Ook geldt het gereduceerd tarief alleen voor bouwleges en dus niet voor leges op bijvoorbeeld bestemmingsplannen of andere procedures op gebied van ruimtelijke ordening.