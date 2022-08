Groen licht voor sloop historisch ‘Karel's Huuske’ in Rijssense Veld: ‘Het wordt teruggeven aan de natuur’

Landschap Overijssel 90 jaar Hoogste punt van Overijssel, nou ja, op de Tankenberg na: Ommen en de Lemeler­berg

‘Elke vierkante meter telt’ is de lijfspreuk waarmee Landschap Overijssel al 90 jaar aan de weg timmert. Elke hoogtemeter ook, trouwens. De Archemerberg, een van de highlights in deze wandeling, is volgens de oriënteertafel het hoogste punt van Overijssel. „Nou ja, op een paar meter na”, zegt terreinbeheerder Hans Dijkstra.

