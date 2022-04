Grote brand op Sallandse Heuvelrug onder controle, brandweer nog niet klaar

Kampus Rijssen moet ‘place to be’ worden

RIJSSEN - Het hoogste punt van de nieuwbouw van Kampus aan de Reggesingel is donderdagmiddag uitgebreid gevierd. Het centrum voor vakopleidingen in Rijssen is van binnen nog lang niet af maar de gebruikers konden toch al een kijkje nemen. In september dit jaar stromen duizenden jongeren per week het nieuwe centrum in en uit.

8 april