Grote Winterfair op De Borkeld bij Rijssen

Ruim 70 ondernemers uit Rijssen en omgeving stallen in de grote en verwarmde tenten hun producten en etenswaren uit en ook op het buitenterrein zijn tal van stands en activiteiten te vinden. Zo is er een roofvogelshow, geeft het Rijssens Museum een diapresentatie over oud-Rijssen en wordt er een 24-uurs haakmarathon gehouden voor het goede doel. De opbrengst van de fair komt ten goede aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld, dagactiviteitencentrum De Molenhoek en woonlocatie De Burcht in Rijssen. De winterfair is donderdag en vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur te bezoeken, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur aan de Borkeld 1.