Nee, het is echt niet te missen. De camper van Hans en Vera is van een afstand duidelijk te zien. Het is niet de standaard witte camper die je in de zomer steeds vaker op de weg ziet. En, wie niet beter weet, zou zeggen dat het überhaupt geen camper is. Eerder een paardenwagen. „Of een oliebollenkraam”, zegt Hans. „Dat horen we heel vaak.”