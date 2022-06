Hardlooproute als eerbetoon aan leden: atletiekvereniging Rijssen krijgt ‘halve marathon’

RIJSSEN - Wandel-, paardrij- en fietsroutes worden al met bordjes aangeduid in Rijssen. Daar komt dankzij Atletiekverenging Rijssen dit jaar een hardlooproute bij. Het is een eerbetoon aan de vrijwilligers die de vereniging draaiende houden, vertelt Ger Siemerink van AV Rijssen.

Het idee voor de route begon bij Anita Pieper, die zelf ook graag hardloopt. Of de vereniging niet een van de trainers in het zonnetje kon zetten voor al zijn inzet? Al gauw werd het plan groter. „Het wordt een erkenning voor alle vrijwilligers van onze vereniging die zich zo hard voor ons inzetten,” aldus Siemerink.

Voor het uitzetten van de route zocht AV Rijssen contact met de gemeente en Visit Rijssen-Holten, het lokale toerismebureau. Die waren gelijk enthousiast. De gemeente wil graag meer aandacht voor een gezonde levensstijl en dus sport promoten. Siemerink knikt instemmend: „Dit is wat we nodig hebben in de maatschappij. We moeten meer gaan bewegen.”

Ook voor wandelaars

Daarnaast geeft de route een mooi beeld van Rijssen, en dus is ook de toerisme-afdeling van de gemeente blij met het plan. „De route gaat langs de skyline van Rijssen, de Pelmolen en een stuk langs de Regge. Het merendeel van de route is autoluw. De route is bovendien niet alleen voor hardlopers, maar ook voor wandelaars geschikt.”

Quote Er is voor elk wat wils. Er wordt zelfs nog nagedacht over een hele marathon Ger Siemerink, AV Rijssen

Het uitgezette ‘rondje Rijssen’ is een halve marathon lang, oftewel ruim 21 kilometer. Ook zijn er kleinere rondes te lopen van 5, 10 of 15 kilometer lang, allemaal langs de rand van Rijssen. „Er is voor elk wat wils. Er wordt zelfs nog nagedacht over een hele marathon.” De atletiekvereniging wil de routes dan ook voor wedstrijden gaan gebruiken.

De bordjes worden simpel en krijgen een nummer, zodat direct duidelijk is hoeveel kilometer er gelopen moet worden. „Ze worden net zo groot als die van de fietsknooppunten. Daarnaast komt er het logo van AV Rijssen op”, vertelt Siemerink, die in de werkgroep van de route zit.

Digitale routes

Een mooi uithangbord dus voor de vereniging. „Hoe mooi kan het zijn als straks ons AVR-logo op onverwachte plekken zal verschijnen? En dan niet alleen op de bordjes, maar ook in de toeristische folders van campings of de VVV.” De routes worden ook digitaal aangeboden, via zogenaamde GPX-tracks.

„Mondeling hebben we nu toestemming. Het is nog wachten op het officiële akkoord van de gemeente. Als dat er is, gaan we bestellen en met vrijwilligers de routes in de herfst uitzetten. Dit jaar moet de hardlooproute klaar zijn.”