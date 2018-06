Heel Holten juicht voor hun triathlonhelden

Bijna elke Holtenaar kent wel iemand die aan de monsterrace meedoet. De laatste deelnemer wordt rond 20.45 uur bij de finish verwacht. En die hekkensluiter zal net zo hartstochtelijk over de streep gejoeld, dan de aller snelsten. "Hey, hey.... topper!"

De Holtense Isa Spenkelink (17) loopt de achtste triatlon in haar eigen plaats voor de tweede keer. Ze loopt ontspannen met haar vriendinnen langs het parcours, dik een uur voor haar start. Ze spreken haar moed in, in haar gevecht straks tegen de hitte en de best stevige wind.

Gillen

Ze hebben Rachel Kalmer uit Beuningen bij de toppers net zien winnen. Niet veel later wordt Isa door haar vriendinnen Luca Veldmaat, Mayke Groteboer en Kim Beumer naar de finish gejoeld. Als ze voorbij komt gillen ze als bezetenen en steken hun hand omhoog voor een high five. En ze gooien een bekertje koel water over haar gloeiende lijf, zoals beloofd.

Koelbox

Bij de finish wachten ook de Nijverdalse Brigitte Blikman en haar man Emiel en 4-jarige zoontje Tom op een goede kameraad, Arjan Krukkert. Met een koelbox bij de hand. Tegen zevenen verwachten ze hem aan de streep. "We zijn echt sportliefhebbers. Ik zou zelf best ook meedoen, maar na veel blessures zit dat er niet meer in", zegt Brigitte. Krukkert doet vaker meer aan triatlons. heeft ze zijn geplande schema geappt. "Succes", schreven ze terug. Maar ze juichen ook voor de anderen...

Zingende supporters

Andere supporters kiezen liever een ander plekje, weg bij de drukke finish. Zoals Dave Smale. Hij zit met wat vrienden aan de Stationsstraat voor de man van zijn nicht, Mark Wonnik. Veel vertrouwen hebben ze er niet in. Hij heeft wel een 'hele goeie fiets in bruikleen' van een plaatselijke fietsenwinkel. „Maar net nog stuurde -ie een appje. 'Hee fietsenmakers? Hoe schakel je met deze fiets, haha'.”

Persoonlijk record

In totaal nemen bijna 2000 sporters mee. Behalve de wedstrijdsporters dus honderden recreanten en liefhebbers. Ieder met een eigen doel, of drive. De één wil naar een persoonlijk record, de ander zichzelf bewijzen na een ziekte of slepende blessure en sommigen willen gewoon alleen maar finishen.

En een enkeling start voor een goed doel. Zoals de kinderen aan de kidstriathlon, die geld ophalen voor de voedselbank.

Populair

Het is inmiddels de 34e triatlon van Holten. Het evenement trekt zeker 15.000 bezoekers. In binnen- en buitenland is de race steeds populairder geworden. Maar de organisatie verloochend niet waar ze 'vandaan' komt. Deelname van eigen plaatsgenoten blijft een belangrijke pijler van het evenement. Deze keer staan er 302 Holtenaren aan de start.

Na de race begint zaterdagavond rond 21.00 de afterparty in het dorp.

