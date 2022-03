Henk van Parkgebouw Rijssen ontvangt stemmers met een grote glimlach: ‘Sommigen vinden het best spannend’

RIJSSEN - „De grote meute moet nog komen”, vertelt Henk Slagman, stembureaulid bij de grootste stemlocatie van Rijssen-Holten. In het Parkgebouw hebben rond twee uur meer dan 500 mensen gestemd. Ze zijn goed op weg, maar moeten nog even door. „Normaal hebben we er in totaal rond de 1500.”

Druk is het dan ook nog niet, maar Slagman is optimistisch. Ze hebben dan ook nog even. Hij verwelkomt de stemmers met een grote glimlach. „Voor sommige oudere mensen is er toch een drempel. Ze moeten van zichzelf stemmen, maar vinden het toch best spannend. Daarom worden de mensen op een vrolijke manier ontvangen en maken we af en toe een grapje.”

Woningen

De 19-jarige Thijs van Rijn heeft zijn stempas al in de aanslag terwijl hij het Parkgebouw in loopt. „Je bepaalt mede wat er voor de komende jaren in je stad gebeurt”, aldus de Rijssenaar. Het is de tweede keer dat hij van zijn stemrecht gebruik maakt. Hij hoopt dat de nieuwe gemeenteraad zich meer gaat inzetten voor jongeren. En dan met name voor de woningbouw. „Zelf woon ik nog lekker thuis, maar dit is ook voortschrijdend inzicht. Het heeft wel meegewogen op welke partij ik stem”, aldus Thijs. Of zijn vrienden gaan stemmen weet hij niet. Maar met zijn broers heeft hij het wel over gehad. Wat hij gaat stemmen wil hij niet kwijt.

Christelijke opvoeding

Myrthe Siemerink (23) heeft politiek actieve vrienden. „Het is leuk om te stemmen, maar ikzelf volg het niet echt”, geeft ze lachend toe. Voor haar is woningbouw, maar ook de zondagsrust van belang. Haar stem gaat naar de ChristenUnie. „Dat heeft ook met mijn opvoeding te maken”, vertelt ze.

Dat geven meerdere Rijssenaren aan. „Ik ben tevreden over de gemeente”, vertelt een man die liever anoniem wil blijven. „Als christen was het wel duidelijk. Ik stem bijna altijd op de SGP.”

‘Tegen het christelijke bolwerk’

„Stemmen is belangrijk”, vertelt een vrouw die haar naam niet wil delen. „In andere landen is geen democratie, maar oorlog. Wij kunnen wel stemmen.” Voor haar wordt het geen christelijke partij. „Eerlijk gezegd is mijn stem een tegenstem tegen het christelijke bolwerk. Ik vind dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen of ze open willen op zondag of niet.”

Volledig scherm Stemmers bij het Parkgebouw in Rijssen kunnen een grote glimlach van stembureaulid Henk Slagman verwachten. © Lars Smook