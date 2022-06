Het laatste kunstje van goalgetter Penterman (36) is aanstaande: ‘Ik zou mezelf niet snel wisselen’

Coalitieak­koord Rijs­sen-Hol­ten: deur mogelijk op een kier voor koopzondag in Holten, school bij het Opbroek onderzocht

RIJSSEN-HOLTEN - ‘Met daadkracht, in vertrouwen’, dat is de naam van het nieuwe coalitieakkoord in Rijssen-Holten dat maandagavond werd gepresenteerd. SGP, ChristenUnie en CDA regeren de komende vier jaar met de VVD. De toeristenbelasting gaat omhoog, en auto’s zijn niet meer welkom in de Dorpstraat in Holten. Saillant: voor een koopzondag in Holten lijkt de deur op een kier te staan.

