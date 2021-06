Het topsportleven van Romy (22) uit Rijssen betaalt zich uit: ze mag naar het WK Sportacrobatiek

Het was even ‘uit’ tussen Gerrit (82) en Dieneke (84) uit Zuna, maar nu zijn ze al 60 jaar getrouwd

26 mei ZUNA - Hij hield haar bij het Parkgebouw in Rijssen een tijdje in de gaten, tot het moment dat hij de stoute schoenen aantrok om te vragen of hij haar naar huis mocht brengen. Het was het begin van een lang samenzijn, want dinsdag vierden de 82-jarige Gerrit en Dieneke Schulenburg- Tijsselink (84) hun 60-jarig huwelijk.