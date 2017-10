Hippe Holtense Dierenartsencombinatie is klaar voor de toekomst

HOLTEN - Dierenartsencombinatie Holten is onlangs intensief verbouwd en uitgebreid. De locatie in het voormalige ABN-pand is voorzien van de nieuwste apparatuur, een eigen laboratorium en een unit voor tandheelkunde.

"We hadden niet eens een balie, gek genoeg", vertelt dierenarts Chris Klijn Velderman. Die is er nu wel. "Het was een vrij onlogisch ingerichte praktijk, die nodig aangepakt moest worden. We zijn nu volledig up-to-date naar de laatste maatstaven, en gefocust op de toekomst."

Dierencombinatie Holten

Samen met dierenartsen Lia Buitenhuis en Twan van Bussel vormt hij de maatschap Dierencombinatie Holten. Het drietal wordt ondersteund door twee artsen voor gezelschapsdieren, één die gespecialiseerd is in landbouwdieren, en vier assistentes.

Maar aan welke eisen moet een dierenartspraktijk tegenwoordig voldoen? En bestaat het vleugje plattelandsromantiek à la Engelse dierenarts James Herriot nog wel? Buitenhuis: "Die romantiek is er nog steeds, maar in mindere mate. Eigenlijk bestaan er geen strenge voorwaarden. Wel hadden we qua apparatuur een wensenlijst. Zoals een gasnarcose met constante bewaking voor de operaties. Daar zijn we enorm blij mee. De expertise om te opereren, hadden we natuurlijk al in huis. Alleen de perfecte omstandigheden nog niet."

Dat geldt ook voor onderzoeken die normaal uitbesteed moesten worden elders in Nederland of zelfs, het buitenland. Kleine onderzoekjes en sneltesten gebeurden al wel in Holten, maar nu ook de ruimte boven de praktijk is aangepakt, kon daar een langgewenst laboratorium worden ingericht. "Daar doen we onder meer mestonderzoeken, draaien we bloed af en doen we microscoopwerk. Een hele vooruitgang."

Laagdrempeligheid