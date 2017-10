Hoe heilig is de zondagsrust echt in Rijssen-Holten?

Opmerkelijk nieuws deze week in Rijssen-Holten: het CDA laat de zondagsrust vallen in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart. Van de christen-democraten mogen de winkels in Holten straks op zondagmiddag hun deuren openen.

Verkiezingen

Of de winkels op zondag open mogen hangt in de eerste plaats af van de kiezer op 21 maart 2018. Krijgen SGP en CU een absolute meerderheid, dan blijft de zondagsrust ook in Holten gehandhaafd.

Waarschijnlijk wordt de SGP op 21 maart weer de grootste partij in Rijssen-Holten. De vraag is dan of coalitiepartners in de onderhandelingen met de SGP en eventueel de CU bereid zijn om hun principes in te ruilen voor macht. Hoe heilig de zondagsrust in Rijssen-Holten echt is hangt dan af van hoe heilig de principes bij de andere politieke partijen zijn.