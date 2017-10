Hoe zit het met vervuiling door kunstgrasvelden in Rijssen-Holten?

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft schriftelijk vragen over de kwestie aan het college gesteld. Aanleiding zijn berichten dat rubbergranulaat in kunstgrasvelden bodemvervuiling kan veroorzaken. Fractievoorzitter Herman Klein Velderman: "Jan Willem Boon, consultant op het gebied van sportvelden, heeft bij verschillende gemeenten kunstgrasvelden onderzocht en geconstateerd dat de grond zwaar verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt. Dit is zelfs het geval bij velden waar geen rubbergranulaat als infill wordt gebruikt, maar rubber als dempende laag onder de mat is aangebracht."

Risico's

D66 wil daarom weten of de gemeente bij de aanleg van kunstgrasvelden met infill rubbergranulaat en kunstgrasvelden met een dempende laag waarin rubber is verwerkt rekening heeft gehouden met vervuilende stoffen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een beschermende folie. En of de gemeente weet of er sprake is van vervuilde grond rondom kunstgrasvelden met rubber als infill of dempende laag. Ook vraagt D66 of de gemeente samen met of afzonderlijk van het waterschap metingen uitvoert. En zo nee, of ze bereid is metingen te gaan uitvoeren. D66 wil ook weten bij welke kunstgrasvelden rubber als dempende laag is toegepast.