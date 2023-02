Hoek stapt nu wel met goed gevoel uit de achtbaan: ‘We hebben weerbaarheid getoond’

vierde klasse Helios toont spierbal­len bij heroveren koppositie ten koste van Blauw Wit’66

Vlak voor de winterstop verkwanselde Helios de koppositie door thuis te verliezen van GFC. Meteen in de volgende wedstrijd had de ploeg van Harry Decheiver de kans om de leidersplek terug te pakken in een rechtstreeks duel met concurrent Blauw Wit’66. Het lange wachten, bijna twee maanden, had de vechtlust bij de Deventenaren enkel aangewakkerd: 5-0.

5 februari