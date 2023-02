Holten bereidt zich voor op de paddentrek: ‘Ik zie het als mijn plicht om goed voor ze te zorgen’

Een groep vrijwilligers van de paddenwerkgroep plaatste afgelopen weekend een speciaal scherm aan de Broekweg, waar veel padden overwinteren. Achter de schermen worden emmers geplaatst. Vrijwilligers brengen de padden in de emmers naar de andere kant van de weg.

Toch toestemming

Behalve het scherm aan de Broekweg, moet er ook nog een wandje aan de Aaltinksweg komen. Dit gaat alleen wat lastiger, vertelt coördinator Jetty Dorresteijn. „Daar liggen leidingen in de grond en er is een plantsoen met rozen. De gemeente is daar erg zuinig op, maar we hebben nu toch toestemming gekregen om er een stukje wand te plaatsen. Dit is een wat minder robuust wandje: een soort kering met ingegraven emmers. Maar kijken of dat werkt.”

Donderdag moet die klus geklaard zijn. Precies op tijd. Want er wordt regen voorspeld. En ook de nachten worden al minder koud. Grote kans dat de paddentrek daardoor eerder op gang komt. De eerste salamanders zijn nota bene in december al gesignaleerd.

Maar hoe begaan ze ook zijn in Holten met de padden, het aantal dieren dat jaarlijks wordt overgezet wordt de laatste jaren winder en minder. Bij de werkgroep wijten ze dat aan de droge lentes en zomers. „Eerder zetten we rond de 2000 padden over, afgelopen jaar waren dat er maar 1000”, vertelt Jetty Dorresteijn. Dit weekend werden de eerste salamanders gevangen, maar nog geen padden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De wand met daarachter emmers om de padden op te vangen. © Danitza Beuwer

Vrijwilligers

Dorresteijn is al bijna twintig jaar betrokken bij de paddentrek in Holten. „In 2004 was ik actief bij IVN Markelo. We kregen toen een noodkreet van een familie aan de Broekweg, dat er zoveel padden werden doodgereden. We zijn met een paar mensen meteen in actie gekomen. Sindsdien zetten we ons jaarlijks in om padden te helpen tijdens de trek.”

Inmiddels is de groep uitgegroeid tot ongeveer twintig vrijwilligers. Het doet Jetty Dorresteijn goed dat er zoveel mensen bereid zijn om te helpen. „Lang niet iedereen ziet het nut ervan in. Zelf vind ik het heel belangrijk”, benadrukt ze.

„Padden zijn amfibieën en die zijn beschermd in Nederland. Ik zie het dus als mijn plicht om er goed voor te zorgen. Het is een rechtstreekse vorm van natuurbescherming, dat vind ik heel mooi. Het geeft een voldaan gevoel wanneer we veel padden kunnen redden.”