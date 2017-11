Holten: Smidsbelt autovrij en Zwartepad wordt éénrichtingsverkeer

Het is de bedoeling dat de weg langs de Kalfstermansweide tussen de Dorpsstraat en de Stationsstraat uiteindelijk wordt afgesloten voor autoverkeer.

Het parkeer- en autovrij maken van de Smidsbelt maakt deel uit van het project Nieuw Hart van Holten en is thans mogelijk, omdat de winkelfunctie van de panden aan het plein allengs minder is geworden. Nadat Aldi was verhuisd naar het nieuwe complex aan de Kalfstermansweide was het de bedoeling van de gemeente de Smidsbelt autovrij te maken. Echter, op verzoek van exploitant Van de Maat van Blokker zijn toch acht parkeervakken aangelegd. Maar nu Blokker dicht is overheerst de horeca rondom het plein. De nieuwe eigenaar van het pand van Blokker wil er een pannenkoekenzaak vestigen, een verdere uitbreiding van de horeca dus.

Volgens wethouder Jan Aanstoot is er dan ook geen beletsel meer om de parkeervakken op te heffen en de Smidsbelt af te sluiten voor autoverkeer. Dat zal dan gebeuren door middel van paaltjes die kunnen worden verwijderd voor de warenmarkt en evenementen op het plein. "Met de Holtense Handelsvereniging en de ondernemers aan de Smidsbelt is het plan doorgesproken en de algemene opinie was dat het autovrij maken een natuurlijke maatregel is", zegt Aanstoot. Hij vraagt geen krediet aan de gemeenteraad, omdat Nieuw Hart voor Holten een verwacht positief saldo van ruim 133.000 euro heeft. Daar kan de 50.000 euro voor het autovrij maken van de Smidsbelt wel vanaf.

Verminderen