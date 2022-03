Holten wint dankzij preek en pegels van concurrent Enter: ‘Maar er is nog niks gespeeld’

Hennepkwe­ke­rij met 200 planten aangetrof­fen in woning in Holten

HOLTEN - In een woning aan de Heideweg in Holten heeft de politie donderdagochtend een hennepkwekerij ontdekt. De planten en goederen in de woning zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden naar aanleiding va de ontdekte kwekerij.

