Holtenaar Jan (66) timmert al een halve eeuw: ‘Mijn lijf doet het nog goed’

Niet meer bankje op de gang, maar rust in lerarenka­mer: Rijssense basis­school is (bijna) klaar

RIJSSEN - Het is nog stil op het schoolplein aan de Casparus B.J. Landweerlaan in Rijssen. Maar daar komt na de schoolvakantie verandering in. De kinderen van basisschool In den Climtuin kunnen weer terug naar bekende grond in een spiksplinternieuw gebouw.

6 juli