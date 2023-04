Holtense bakkenist Rietman blijft meedraaien bij WK-top, wederom vierde in GP

Uitslagen en verslagen korfbal: Blauw Zwart kampioen, Achilles en Zwart-Wit handhaven zich

NKC’51 is ook in de laatste ronde van de zaalcompetitie ongeslagen gebleven. Achilles en Zwart-Wit handhaafden zich in de tweede klasse. Blauw Zwart is gepromoveerd naar de tweede klasse dankzij het kampioenschap.