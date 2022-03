Holtense huurder gooit eigen uitwerpselen in tuin huurbaas: ‘Kan bijna beter zélf verhuizen’

Opnieuw streep door duurzaam­heids­plan­nen Rijs­sen-Hol­ten: Gemeente niet akkoord met zonnepar­ken Vattenfall

RIJSSEN/HOLTEN - Er komt voorlopig geen nieuw zonnepark in Rijssen-Holten. De gemeente zet een streep door de plannen van energieleverancier Vattenfall. Die ging in december in gesprek met de gemeente en omwonenden over twee mogelijke locaties in Rijssen.

8 maart