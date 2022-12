Holtense Jerry Prins stopt als voorzitter hockeyclub; opvolger wordt nog gezocht

„Het mooiste is als je zaterdag langs de velden staat en de verschillende niveaus ziet hockeyen. De kleintjes die soms nog de stick laten voor wat het is en bloempjes gaan plukken tijdens de wedstrijd. Sinterklaas die vorige week nog langskwam. Maar ook de pubers die zo fanatiek zijn. Kinderen die een overwinning beleven, met rode wangetjes", blikt Prins terug.

Kleine club met veel jeugdleden

De Holtenaar kwam bij de vereniging toen zijn dochter begon met hockeyen. De afgelopen jaren is onder zijn voorzitterschap het nodige veranderd bij de kleine club met slechts 120 voornamelijk jonge leden. Zo zijn de kleedkamers en het clubhuis verbouwd. Bovendien is er een nieuwe veldverlichting gekomen met ledlampen. „Daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. Subsidies aanvragen, veel praten en lobbyen. Dat we dat toch nu nog kunnen vieren. Op jaarbasis kunnen we hierdoor flink bezuinigen.”