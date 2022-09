Holtense kunstroute eert overleden kunstenares Gerrie Oplaat

Snelle Julia (12) uit Rijssen ontmoet sprintle­gen­de Usain Bolt

De 12-jarige Julia Seppenwoolde heeft in haar nog prille atletiekcarrière al heel wat spannende wedstrijden hard gelopen. Maar de race van komende dinsdag in Utrecht is toch nog net weer van een andere orde. Ze neemt het dan op tegen niemand minder dan de Olympische sprintlegende Usain Bolt.

17 september