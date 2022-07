Holtense leerlingen krijgen gevoel van vrijheid bij kunstproject

Nieuwsupdate Net buiten Hoge Hexel is het heerlijk toeven voor sekstoeris­ten en schuinsmar­cheer­ders; misschien tijd voor een eigen bos?

REGGESTREEK - Schijn bedriegt. Tussen Hoge Hexel en Daarle ligt een ogenschijnlijk onschuldige picknickplaats. Een stukje fraaie, groene idylle. Ruim 25 jaar geleden populair onder bijna-vakantiegangers die hun caravan en voortent een dagje wilden uittesten. Wat hebben we veel gespeeld op het veldje en in het bos. Dat is nu niet aan te raden. Je zou je bal maar uit de bosjes willen vissen en in een vol condoom grijpen.

18 juni