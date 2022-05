Holtense ondernemers blij met doorbraak koopzondag: ‘Maar het blijft spannend’

Er moet nog wel worden gestemd over het voorstel. „Vier jaar geleden had ik er ook al vertrouwen in. Toen kwam er toch nog een konijn uit de hoge hoed”, zucht Léon Haanstra, eigenaar van de Holtense supermarkt Coop. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was er een meerderheid vóór de koopzondag in Holten.