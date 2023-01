Hoop op alsnog 1,5 miljoen voor woningbouw in Holten na ‘goed gesprek’ met minister

wedstrijdverslag GA Eagles duidelijk maatje te klein voor AZ, het clubrecord blijft staan op ‘elf’

De selectie van Go Ahead Eagles zal het clubrecord - de meeste ongeslagen wedstrijden op rij in de eredivisie - moeten blijven delen met de ‘klas van 1970’. Tegen topploeg AZ werd er geen twaalfde duel aan de reeks vastgeplakt. Sterker nog, met 1-4 kwam GA Eagles nog genadig weg. De bezoekers uit Alkmaar waren eigenlijk op alle fronten beter. De weg naar handhaving in de eredivisie is nog lang voor GA Eagles.

