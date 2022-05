Huis bouwen? De nieuwe bouwwet heeft grote gevolgen, en in Rijssen werken ze er al mee

met video Toen Bianca de brandweer­si­re­nes hoorde, sloeg haar hart over: moet ze camping De Holterberg ontruimen?

Terwijl de brandweer een paar kilometer verderop - richting Nijverdal - nog aan het nablussen is, vertelt Bianca Veneklaas nuchter en rustig over de zeer grote brand die gisteren bij Nijverdal woedde in Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Dat doet ze op camping De Holterberg, die ze runt met haar man, Robert. ,,Het was een spannende dag. Maar we zijn nooit echt bang geweest.’’

25 april