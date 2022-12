Inbraak bij schaatsvereniging Rijssen zorgt voor zwarte rand om mooie periode: ‘De euforie van het natuurijs zijn we kwijt’

„Het was écht een cadeautje om te hebben, die drie dagen dat we open konden. Niemand had er rekening mee gehouden dat het dit jaar nog kon. Het was druk, het ijs was goed, het weer prachtig en de mensen waren enthousiast", aldus Mark van den Dijk, voorzitter van de Rijssense vereniging. Tot zover de blijdschap. „Het maakt de domper des te groter. De euforie van het natuurijs zijn we nu kwijt.”

Geluidsinstallatie gestolen en deuren beschadigd

De installa­tie zat in onze pipowagen en niet in onze kantine. We weten daarom nog niet zeker of het lukt met de verzeke­ring.

De verenging heeft aangifte gedaan bij de politie, maar er komt geen onderzoek. „We doen het dan ook voor de verzekering. We hopen dat die nog een deel vergoed", aldus de voorzitter. „De installatie stond in onze pipowagen en niet in onze kantine. We weten daarom nog niet zeker of het lukt. Dat was misschien naïef, maar als ze erin willen, lukt het ze wel. Daarnaast hebben we ook een eigen risico van 500 euro.”