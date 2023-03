Inburgeringstips voor import-Tukkers: 'Goed te pas? Ik wist eerst niet wat dat betekende’

Hij was de eerste inwoner van het Noabershof op ’n Esch en kreeg de sleutel op 29 november 2021. Frans van der Tol overlaadt zijn nieuw woonplaats Rijssen met lof: „Het is hier buitengewoon.” Hij ruilde nu bijna anderhalf jaar geleden het randstedelijke Hoofddorp in voor het landelijke Twente dat hij langzamerhand verkent per fiets en waar hij zich, omringd door noabers, thuis voelt. Frans: „Ik voel me hier geaccepteerd.”