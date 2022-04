Jeugdvoetbaldagen bij V.V. Holten niet alleen voor leden: ‘Drie dagen trainen is best pittig’

Het is alweer de vierde keer dat de organisatie van Jeugdvoetbalopleiding naar de Holtense voetbalclub komt. In drie dagen tijd van twee tot en met vier mei wordt er volop getraind. Zowel keepers als spitsen zijn welkom. „Het is voor kinderen van vijf tot en met vijftien jaar. Of ze nu al lid zijn van een voetbalclub, of niet", vertelt Mark de Horn van Jeugdvoetbalopleiding.nl.

Profvoetbalbeleving

De trainingen worden gehouden door trainers, allen met een HBO-sportopleiding en een pedagogische achtergrond. De Horst: „In drie dagen tijd krijgen kinderen een profvoetbalbeleving. Normaal gesproken trainen ze soms maar twee uur in de week. Nu is het drie dagen lang. Voor veel kinderen is dat best pittig en intensief. Door veel te leren en te groeien hopen we kinderen te stimuleren zodat ze niet afhaken bij hun vereniging en blijven sporten.”

De dagen zijn gevuld met training, maar ook spel en wedstrijden op het einde. Dit alles gebeurd met de Wiel Coerver methode, vernoemt naar de trainer die in 1974 met Feyenoord de EUFA Cup won. Daarbij staat balvaardigheid voorop. „Als je daar beter in wordt, krijg je meer zelfvertrouwen", aldus De Horn. In totaal hebben al 50 kinderen zich al ingeschreven voor het Jeugdvoetbaldagen. Aanmelden kan nog steeds via de website. De kosten zijn in totaal 80 euro.

Jeugdvoetbalopleiding.nl is een opleidingsinstituut en werkt samen met de KNVB. De trainers geven doordeweeks trainingscursussen aan voetbaltrainers van lokale club.