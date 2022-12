Jongetje raakt onwel bij kinderopvang in Rijssen en moet naar ziekenhuis

Nieuwsupdate Heftig: 17.000 loodzware goederen­trei­nen langs je voordeur, dat is toch niet te doen?

Je zou maar aan het spoor in Rijssen, Wierden of Holten wonen. Dan staat je de komende jaren wat te wachten. 17.000 goederentreinen als het tegenzit. Voor de helderheid: dat zijn er bijna 10.000 meer dan nu. En dat terwijl nu de kopjes en schoteltjes al in de kasten rinkelen. Erger nog is dat muren scheuren en tegels knappen. Niet zo gek dat de buren het er niet bij laten zitten.

12 november