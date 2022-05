Juridische strijd dreigt rond sluiting mountainbikeroute op Sallandse Heuvelrug: ‘We moeten in overleg blijven’

„We zijn niet tegen mountainbikepaden, maar het moet niet ten kosten gaan van de natuur. De balans is weg. Er is nu teveel schade aan flora en fauna”, vertelt Jan Hoekema, voorzitter van NatuurAlert.nl. Zijn stichting is al anderhalf jaar bezig om de natuur op de Sallandse Heuvelrug te beschermen. Hij verwijst naar de zandhagedis en hazelworm, twee beschermde diersoorten die in het gebied leven en nu doodgereden kunnen worden door tweewielers. En de strijd is voorlopig nog niet gestreden. „We zitten nu in procedures en processen verwikkeld. Dat duurt allemaal onvoorstelbaar lang.”