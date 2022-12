Kabels en leidingen geraakt bij graafwerkzaamheden op vakantiepark in Holten

Ook Rijs­sen-Hol­ten is overstag, net als Almelo komt er een goedkope duurzaam­heids­le­ning voor woningeige­na­ren

RIJSSEN/HOLTEN- Almelo was tot voor kort koploper in Twente. De gemeente bood als enige haar inwoners een spotgoedkope lening aan om hun huis te verduurzamen. Rijssen-Holten volgt nu in de voetstappen, laat wethouder Ben Beens weten aan de raad. Al kan het nog zeker drie tot vier maanden duren voordat mensen er gebruik van kunnen maken.

21 november