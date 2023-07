Kamervragen over azc op vakantiepark in Holten: ‘Kunnen we er nog vanaf?’

met video Ravage op A1 bij Bathmen door pittig ongeluk: kapotte vangrail zorgt voor lange files

Een zwarte auto die aan de voor- en achterzijde helemaal in de prak lag en een witte auto die klem vast zat tussen een vrachtwagen en de vangrail. Dat is de situatie die hulpdiensten vanmiddag even na twaalf uur aantroffen op de A1 bij Bathmen. De ravage is opgelost, maar reparatie van de vangrail levert nog veel hinder op.