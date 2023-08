Keizersweg en Vrijheidslaan in Holten gaan op de schop en dit is hoe je kunt omrijden

Drie goals die veel zeggen over de kwalitei­ten van Go Ahead Eagles: ‘Maakt je als trainer hartstikke blij’

Omdat Go Ahead Eagles bij AZ onherkenbaar was, wilde trainer René Hake zaterdag tegen FC Volendam een antwoord zien. Hij kreeg wat hij wilde (4-1) en vierde drie goals die veel zeggen over de kwaliteiten binnen zijn elftal. Twijfels verdwenen.