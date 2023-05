Kunstbeurs en veiling in Holten; oude traditie opnieuw leven ingeblazen

Aanleg vier kunstgras­vel­den in Deventer op de lange baan; voetbal­clubs teleurge­steld

Vier voetbalclubs in Deventer moeten twee jaar langer wachten op een nieuw kunstgrasveld. Door nieuwe landelijke regels van sportorganisatie NOC*NSF en voetbalbond KNVB is aanleg op dit moment onverantwoord, zegt de gemeente Deventer. Als er nu nieuwe velden zouden worden aangelegd, bestaat de kans dat ze worden afgekeurd en de competitie in gevaar komt.