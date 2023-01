Kunsthistoricus Frederike Upmeijer geeft lezing over hedendaagse architectuur in Holten

De hedendaagse architectuur heeft in de laatste decennia steeds meer een internationaal karakter gekregen. Bekende architecten als Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Richard Rogers en Frank Gehyr maken niet alleen ontwerpen voor gebouwen in hun eigen land, maar worden wereldwijd gevraagd voor projecten. Upmeijer gaat daarnaast ook in op cradle-to-cradle bouwen: een veilige en mogelijk oneindige circulatie van materialen en voedingsstoffen in kringlopen.

De lezing in het Kulturhus, Smidsbelt 6 in Holten begint om 20.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro en is verkrijgbaar tijdens kantooruren in het Kulturhus en online via kultuurhusholten.nl. Donateurs betalen 10 euro. Een drankje is inbegrepen.