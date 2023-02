Kwiek-aanvoerster Van Rijssen ziek van nederlaag: ‘Echt een schande’

Rolstoeler Paul (58) kan bij McDonald's in Holten niet naar wc: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

HOLTEN - In een rolstoel, hoge nood en met de auto op de A1? Stop dan maar niet bij McDonald’s in Holten. Voor rolstoelers die naar de wc moeten, is een bezoek aan het invalidentoilet in het restaurant een hele onderneming. Brabander Paul Schrama kan er over mee praten. „Ik zit al 35 jaar in een rolstoel, maar had dit nog nooit meegemaakt.”

