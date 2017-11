Landende paraglider trekt aandacht van politie in Rijssen

Fietsenstalling NS-station Rijssen is ‘slechtste’ van Nederland

6 november RIJSSEN - De fietsenstalling bij het NS-station in Rijssen krijgt geen opgestoken duimen. Integendeel, de stalling is de slechtste van Nederland vinden reizigers in het openbaar vervoer. Maar verbetering is aanstaande. In mei 2018 moet de nieuwe klaar zijn, belooft ProRail.