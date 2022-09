Lange strijd voor Holtense koopzondag, die nóg moeizaam op gang komt: ‘Het heeft tijd nodig’

Erik Zwoferink (57) uit Holten volbrengt belofte aan zijn overleden vrouw met nieuwe zorgloca­tie NoaLies

RIJSSEN - Met het openen van de nieuwste locatie van NoaLies in Rijssen, valt er een grote last van de schouders van Erik Zwoferink (57). Voor de zorgondernemer is de cirkel nu rond. De weduwnaar heeft zijn belofte aan zijn overleden vrouw volbracht: voor hun dochter met het syndroom van Down zal er altijd goede zorg zijn.

