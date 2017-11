Leerlingen Haarschool uit Rijssen in debatfinale

DEN HAAG/RIJSSEN - Een spannende dag voor de leerlingen van groep 7 van de Haarschool uit Rijssen. Ze stonden vrijdagmiddag namelijk in het finaledebat van de Derde Kamer, die werd gehouden in de Eerste Kamer in Den Haag.

Politiek en kinderen is niet altijd een gelukkige combinatie. Voor de meesten is het een ver-van-mijn-bed-show en de vele lastige woorden die politici gebruiken maken het voor kinderen niet gemakkelijk om te volgen wat in Den Haag gebeurt. Maar daar is bij het finaledebat niets van te merken. De 74 leerlingen van drie basisscholen namen het fanatiek tegen elkaar op.

Debat

Alle leerlingen van De Haarschool, Het Schrijverke (Goirle) en RSV-Noord (Rotterdam) werden verdeeld over drie fracties, die allen hun eigen stelling moesten verdedigen. De andere leerlingen konden, net als bij een echt debat in de Kamer, reageren en vragen stellen. Twee leerlingen van de Haarschool mochten in het debat de stelling van hun fractie verdedigen. „Dat was heel spannend, maar wel heel gaaf”, zegt Sarah tijdens de lunch. „Ik heb me goed voorbereid, maar als je er staat is het wel spannend hoor”, vult haar klasgenoot Reinier aan.

Dat de leerlingen van de Haarschool het geweldig naar hun zin hebben in de Eerste Kamer verbaast docente Ingeborg Ligtenberg absoluut niet. „We bespreken in de klas vaak een foto of artikel uit de krant. Daar zitten ook politieke onderwerpen bij die we dan uitvoerig bespreken.”

De Derde Kamer

De Derde Kamer is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer in samenwerking met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat. „Ons doel is kinderen kennis laten maken met de politiek” , zegt Klaartje Sanders van de Derde Kamer. „Je moet ze laten zien dat het niet saai is om debatten te voeren. En dat zag je vandaag ook. De kinderen waren allemaal enthousiast, daar is dit voor opgezet.”