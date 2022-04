Lisa, Minka en Christine uit 4 havo maken Rijssens speelkleed: ‘Je bent nu écht iets aan het doen’

„Sommige lessen zijn echt saai”, vertelt Minka lachend over de telefoon. Dat is niet het geval met het vak business class dat ze samen met haar klasgenoten Lisa en Christine volgt. Doel van de les is om een eigen bedrijf te beginnen. Zo werd hun onderneming ‘Like my City’ geboren. „Nu merk ik bij economie dat veel dingen handig zijn om te weten voor ons eigen bedrijf”, vertelt de leerling van scholengemeenschap Jacobus Fruytier in Rijssen.