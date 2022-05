Maker Festival Twente wil handen van Holtense jongeren laten wapperen

Trapveld in Rijssen op de schop vanwege asbest: nog 40 locaties worden gecontro­leerd

RIJSSEN - Het gras was er misschien groen, maar wat er onder de bodem ligt is minder mooi. Het trapveldje aan de Bloemstraat in Rijssen ligt nu overhoop. Het wordt gesaneerd, want in de bodem zijn asbest en zwarte metalen gevonden.

25 april