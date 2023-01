Man (71) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Raalte

Jonge vrouwen zijn kwetsbaar tijdens werk: ‘Hij zag zijn kans schoon en pakte me vast’

WIERDEN/ENSCHEDE De werkvloer is voor veel jonge vrouwen geen veilige plek. Een op de vijf wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Schandalen zoals bij The Voice of Holland krijgen veel aandacht, maar ook elders zijn jonge vrouwen vaak kwetsbaar. Zoals Elza. Jarenlang durfde ze niet te praten over wat haar is overkomen. „Ik voelde me vies.”

5 januari