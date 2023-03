Marit Winkels na lange afwezigheid terug bij Kwiek en direct topscorer

„Ze zou een of twee penalty’s nemen, maar dat ging zo goed dat ze er negen heeft genomen. Acht ervan maakte ze en dus werd ze topscorer”, verklaarde coach Arjan Averink, die enorm trots is op de opbouwster. „Het is haar zo gegund. Ze heeft zoveel tegenslag gehad de laatste jaren, maar nu gaat ze echt met grote stappen vooruit. Ze is er nog niet, maar stiekem hoop ik dat ze straks in de nacompetitie speelminuten kan gaan maken.”

Kwiek is al verzekerd van een plek in de kampioenspoule, maar door de nederlaag tegen Quintus zijn de Raaltenaren naar de achtste plek gedaald. Daardoor lijkt de ploeg straks nergens meer voor te spelen. „Volgende week spelen we de laatste reguliere wedstrijd tegen Volendam. Er is ons veel aan gelegen die wedstrijd te winnen, want dan kunnen we stijgen op de ranglijst. Als we achtste eindigen, gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Dat wil ik koste wat het kost voorkomen.”

Tegen Quintus liet Kwiek een prima partij zien, maar op cruciale momenten faalde de ploeg. „Quintus was net beter en vooral in de afronding scherper. We stonden goed in de dekking, maar de simpelste kansen vanaf de cirkel en uit de break misten we. Toen dat op een cruciaal moment gebeurde, was het gespeeld. We nemen het goede spel wel mee naar de komende weken.”

Vol voor de beker

Aanstaande dinsdag speelt Kwiek eerst in de kwartfinale van de beker. „We gaan vol voor de beker, die is heel belangrijk voor ons. De finale willen we meemaken en als we winnen kunnen we zelfs Europees gaan spelen. Dat is een dikke prijs, waar we echt voor gaan. Komende week is daarom een belangrijke week voor ons.”

Quintus – Kwiek: 28-25 (15-14). Doelpunten Kwiek: Marit Winkels 8, Anouk van Rijssen 4, Jessica Hilbrands 3, Tessa Hilbrands 2, Floor Tutert 2, Astrid Uitslag 2, Lisa Bosch, Elisa Marsman, Maron Schepers, Nel Veldhuis.