Marlinda Timmerman (41) verkoos ambtenarenbestaan in Rijssen-Holten boven topbaan in Dubai

Fotograaf Gerbert Voortman uit Rijssen wint prijs voor trouwfoto in ‘Peaky Blin­ders’-stijl

RIJSSEN - Fotograaf Gerbert Voortman (36) uit Rijssen is geen eendagsvlieg. Met zijn trouwfoto in ‘Peaky Blinders’-stijl wint hij voor de zoveelste keer een internationale Weddisson-award. Voortman heeft inmiddels 26 awards in de wacht gesleept en zijn eigen ‘Wall of Fame’ begint dan ook aardig vol te raken.

9 december