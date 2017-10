Martien van der Heijden (86) uit Holten: 'Mooi dat mensen mijn houtsnijkunst zien'

HOLTEN - Martien van der Heijden, 86 jaar, is een fanatieke houtsnijkunstenaar. De Holtenaar exposeert zijn houtschilderijen in de dependance van het Holtense Kulturhus, aan de Tuinstraat. Nog tot december te zien.

Martien van der Heijden was altijd zelfstandig ondernemer. Hij had een levensmiddelenbedrijf en nadat hij en zijn vrouw dat hadden verkocht, runden ze een camping. Al vroeg in zijn leven voelde de Holtenaar zich aangetrokken tot de houtsnijkunst. "Ik moest vroeger van mijn vader de meubelmakerij in en dat heb ik een tijdje gedaan", vertelt hij. "Ik vond dingen maken van hout toen al prachtig."

Het idee om er ooit zelf iets mee te gaan doen, heeft hij nooit kunnen loslaten. Toen van der Heijden met pensioen ging, had hij eindeljik de tijd om beelden van hout te gaan maken. Zowel grote als kleine werken, die hij ook in zijn huis heeft uitgestald. "In de schuur maak ik de grote beelden", zegt van der Heijden. "Daar kan ik ze makkelijk kwijt, en de buren hebben geen last van het geluid."

Op zolder maakt hij de kleine, lichtere werken. Daar kan hij er ook bij gaan zitten. "Mijn leeftijd begint natuurlijk mee te spelen." Hij probeert nog zo vaak mogelijk een of twee uren op een dag bezig te zijn met houtsnijden. "Zolang het kan doe ik het, want ik vind het veel te leuk om ermee te stoppen."

Hij begon 30 jaar geleden als hobbyist. Tegenwoordig heeft hij her en der exposities, zoals nu in het Kulturhus. "Op een gegeven moment denk je: ik wil dat mensen het kunnen zien." Af en toe verkoopt hij een beeld, maar daar doet hij het niet voor. "Het is mooi als mensen belangstelling hebben voor je kunst, dat ze enthousiast zijn. Je hoeft niet altijd iets te verkopen om dat te zien, al is dat wel fijn natuurlijk."

Inspiratie

De Holtenaar haalt inspiratie uit alles wat hij ziet. Soms maakt hij dingen uit bladen of tijdschriften na in hout, maar het kan ook spontaner. "Soms zit ik in de auto en dan zie ik wat. Dan stop ik en maak ik een foto", vertelt hij.