Martin ter Denge geeft Twentse les op TikTok: ‘Mijn beste video is nu al meer dan 137.000 keer bekeken’

met tips Vuurwerk­res­ten werden hondje Pip (1) uit Rijssen fataal, expert geeft tips: 'Leer je hond commando's aan’

Je hond uitlaten op een grasveldje in je woonwijk. Menig baasje doet het, maar een week geleden kostte het hondje Pip (1) uit Rijssen het leven. Hij had een verdachte brok opgegeten. Een bezoekje aan de dierenarts gaf duidelijkheid: vergiftigd. Maar welke stof het hondje in zijn lichaam had? Dat was onbekend. Tot nu: de verdachte ‘brokken’ blijken namelijk vuurwerkresten.