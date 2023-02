Martin uit Rijssen geeft Twentse les op TikTok, ze herkennen hem inmiddels op straat: ‘Hey, jij bent Martin van TikTok!’

nieuwsupdate Nieuw stadsthea­ter op de plek van die gruwelijke parkeerko­los in de binnenstad: briljant idee!

Politieke trammelant in Almelo deze week. Het conflict tussen de gemeente en het Theaterhotel is geëscaleerd. En nog erger: de verantwoordelijk wethouder in deze pijnlijke ruzie is opeens afgetreden. Monique van Saane ontkent dat beide kwesties met elkaar te maken hebben. Als de gevallen portefeuillehouder van cultuur dat zo ervaart mag zij dat uiteraard zeggen. Geen mens die de link niet legt, natuurlijk. Hoe dan ook: herrie in de tent. Welkom bij de Nieuwsupdate Almelo. Met als kernvraag: waar staat het toekomstige stadstheater?